Due autocompattatori, lasciati parcheggiati in un’area di via Bonfiglio a Casteltermini, sono stati devastati da un incendio. L’ipotesi privilegiata è quella dell’origine dolosa, ma in mancanza di certezze resta valido il fatto accidentale. E’ successo nelle ore notturne. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Mussomeli e del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento le fiamme. I carabinieri hanno avviato le indagini. I mezzi sono di proprietà di una ditta di San Biagio Platani, quotidianamente utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani. Mistero su cosa abbia innescato la scintilla iniziale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp