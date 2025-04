Gli agenti della polizia locale, nella serata di sabato, hanno elevato poco meno di 100 contravvenzioni, 96 per la precisione, per parcheggio “selvaggio” nel centro di Agrigento. Un’abitudine dura a morire quella di posteggiare un po’ dove e come capita durante il sabato sera con i luoghi della movida della via Atenea presi d’assalto da numerosi giovani e meno giovani. Questione di inciviltà e non solo.

Ogni fine settimana è sempre la stessa storia. I vigili urbani hanno multato le macchine lasciate in divieto di sosta nelle piazze Vittorio Emanuele, in piazza Aldo Moro, nelle vie Empedocle, Pirandello e Delle Torri, e in piazza Stazione. E in piazzale Rosselli, un autobus, proveniente da Catania, è rimasto bloccato a causa di una macchina lasciata praticamente in mezzo alla strada.

