Un incendio, di origine incerta, ha devastato una Bmw 530 e danneggiato una Nissan Juke e il prospetto di una vicina palazzina alla periferia di Canicattì dove ieri notte sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia cittadina.

Le cause del rogo non sono chiare. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi: dalla natura dolosa al fatto accidentale. I militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato l’attività investigativa. Aperto un fascicolo.

