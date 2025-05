La Polizia di Stato ha effettuato un maxi controllo del territorio a Licata, così per come concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura ad Agrigento. Numerose pattuglie della Questura di Agrigento e del Commissariato di Licata, assieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine di Palermo, della polizia Stradale e con l’ausilio dei militari della Guardia di finanza, ieri pomeriggio, hanno setacciato l’intero territorio cittadino.

Sono stati controllati 211 soggetti e 102 veicoli. Elevati 15 verbali per violazioni del Codice della Strada, con 35 punti decurtati, un fermo amministrativo di un veicolo, un sequestro amministrativo di veicolo, 3 patenti ritirate, un provvedimento di sospensione della patente, un carta di circolazione ritirata e 2 targhe ritirate.

Nell’intensificazione dei controlli, si è proceduto ad un arresto e ad una denuncia per reati inerenti agli stupefacenti. Si è altresì proceduto a controlli amministrativi presso gli esercizi di money transfer, e presso gli esercizi commerciali: sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, e sono stati sequestrati 7 apparecchi slot machine non autorizzati.

