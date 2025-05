E’ stato trovato in possesso di poco meno di 25 grammi tra hashish e marijuana, di un bilancino di precisione e di un coltello ancora con residui di droga, durante il controllo straordinario del territorio realizzato a Licata dalla Polizia di Stato. Un licatese di 32 anni è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Hashish e marijuana, poste sotto sequestro, sono state rinvenute nel corso di una perquisizione domiciliare in casa del giovane.

