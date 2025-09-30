Inferno di fuoco questa notte nel centro di Porto Empedocle. Un camioncino adibito a panineria è stato divorato da un incendio le cui cause sono in corso di accertamento. È successo nei pressi dell’istituto Pirandello, a pochi passi dalla centralissima via Roma e dall’ingresso per il porto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata. Al via le indagini della polizia. Non è ancora chiara la causa del rogo ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp