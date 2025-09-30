È stato bloccato, poco prima dell’alba di ieri, da due banditi, con il volto travisato uno dei quali armati di coltello, ed è stato costretto a consegnare il borsello contenente 1.700 euro, documenti ed effetti personali. Vittima della rapina un autotrasportatore arrivato dalla Campania per consegnare un carico di merce al mercato ortofrutticolo del Villaggio Mosè.

I due malviventi hanno agito in via Sirio, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo. Sono fuggiti, dopo avere arraffato l’accessorio con i soldi, con lo stesso mezzo con il quale erano sopraggiunti, una moto Honda Sh. L’autotrasportatore ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare i due delinquenti.

