Altra batosta per la Moncada Agrigento che cade a Nardò 89-76. Ecco le parole di coach Damiano Piloto dopo la sconfitta a Nardò:

“Visti anche i risultati delle altre squadre, noi siamo artefici del nostro destino, cioè ospitiamo Orzinuovi in casa nostra e se vinciamo non dobbiamo guardare ai risultati delle altre squadre. Quindi, direi che è la degna conclusione di un campionato complicatissimo, con tante serie che sicuramente potevamo fare qualcosa di più, ma allo stesso tempo ha avuto tante problematiche. Quindi, già che arriviamo a quest’ultima giornata con i testi delle nostre mani, secondo me tanto mi auguro che il nostro pubblico sarà presente e numeroso perché abbiamo bisogno del loro supporto per cercare di giocare altre 10 partite.”