Un venticinquenne di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento, è rimasto ferito a causa dei traumi riportati, dopo essere stato colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro. Il giovane è stato trasportato con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite lacero-contuse. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Il fatto di sangue si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Ragazzi del ’99 a pochi passi dal terminal degli autobus di piazzale Rosselli ad Agrigento. L’aggressore che si è dato alla fuga, dopo una breve attività investigativa, è stato identificato e rintracciato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Si tratta di un trentenne anche lui tunisino, denunciato a piede libero.

