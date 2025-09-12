Un incendio ha devastato l’automobile dell’ex presidente del Consiglio comunale di Ravanusa, Vito Ciotta. Il veicolo, una Alfa Romeo 159 SportWagon, era parcheggiato nei pressi di via Parigi. Il rogo è divampato nella notte tra mercoledì e ieri. Sono stati i residenti della zona a lanciare l’allarme al 112 dopo aver visto fuoco e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere di natura dolosa. Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sull’accaduto.

