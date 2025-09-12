Un sedicenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nei pressi di piazza San Diego, a Canicattì. Era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Ad avere la peggio il minorenne che ha riportato traumi sparsi sul corpo. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Dopo le prime cure del caso il ragazzo è stato trasferito nel reparto di Ortopedia del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Della ricostruzione del sinistro se ne occupano gli agenti della polizia locale.

