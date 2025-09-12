Aragona (AG) – Sabato 20 settembre 2025, alle ore 18.30, la tenuta biologica Carbonìa ospiterà un evento unico dedicato al fiume Platani, noto dai Greci come Halikos, e alla sua ricca eredità culturale e naturale. La location, immersa nel verde della campagna aragonese, farà da cornice a un talk che unisce archeologia, ambiente e enogastronomia.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra storia, natura e archeologia saranno l’archeologa Nuccia Gullí, il presidente di Marevivo Sicilia, Fabio Galluzzo, e il regista Andrea Barbera, che presenterà in esclusiva il suo docufilm. Nel febbraio 2024, Barbera ha attraversato in solitaria il Platani a bordo di una piccola tavola da Sup, dai Monti Sicani fino al Mediterraneo, raccontando un’esperienza intima e selvaggia, tra emozione e avventura.

Il fiume rappresenta non solo un patrimonio storico e culturale, ma anche una risorsa fondamentale per la biodiversità e l’agricoltura sostenibile della valle. Su questo tema interverrà Paolo Vella, produttore di vini biologici delle Cantine Vella, che illustrerà il particolare terroir e i nuovi metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente.

L’incontro si concluderà con una degustazione a tema dei vini Vella e dei prodotti locali, curata dalla chef Patrizia Carlozzo, per unire alla conoscenza del territorio anche il piacere dei sapori autentici della Sicilia.

L’evento si propone di approfondire la conoscenza del Platani, evidenziandone il valore storico, culturale e ambientale, e di sensibilizzare alla tutela di questo ecosistema delicato e prezioso.

📍 Azienda Agricola Carbonia – Contrada Carbonia, Aragona (AG)

🔗 Guarda la mappa

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp