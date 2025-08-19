Un incendio ha devastato un’autovettura parcheggiata in via dei Limoni a Licata. Ad essere avvolta dalle fiamme una Peugeot 206 di proprietà di una pensionata, che in quel momento con tutta la famiglia si trovava in un ristorante. I vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, giunti con due squadre, hanno lavorato alacremente scongiurando che l’incendio si propagasse ad una vicina abitazione. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia cittadina. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Nulla da fare per la vettura ridotta a carcassa annerita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp