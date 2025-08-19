In occasione della festa dedicata a Sant’Angelo, domenica scorsa, la situazione a Licata per quanto riguarda i parcheggi era abbastanza complicata ma questo, non giustifica la mancanza di buon senso da parte di una minoranza di automobilisti, che hanno lasciato i propri veicoli davanti la caserma dei vigili del fuoco del locale distaccamento in Corso Argentina, occupando quasi tutta la recinzione e addirittura sbarrato parte del passaggio utilizzato dai mezzi nelle uscite in caso di emergenza. I vigili del fuoco senza non poche difficoltà per la presenza di una macchina quasi davanti al cancello hanno garantito lo stesso un intervento di soccorso per un’autovettura in fiamme. Poco prima davanti al perimetro della caserma i vigili avevano fatto spostare un Suv con la collaborazione dei carabinieri. Un comportamento davvero irresponsabile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp