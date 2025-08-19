Ignoti malviventi hanno messo a segno un maxi furto in casa di una pensionata agrigentina ultrasettantenne. I “topi d’appartamento” si sono portati via la somma in denaro di 4mila euro in contanti, monili d’oro per svariate migliaia di euro, orologi e pezzi di argenteria. Teatro del fatto la via Papa Luciani ad Agrigento. I malfattori, quasi sicuramente, erano a conoscenza della momentanea assenza della donna.

Si sono intrufolati nell’abitazione arraffando soldi e oggetti di valore. La pensionata, appena tornata, ha trovato l’abitazione a soqquadro e svuotata. Sul posto hanno lavorato i poliziotti della sezione Volanti che si stanno occupando delle indagini e i loro colleghi della Scientifica alla ricerca di impronte o tracce per tentare di identificare gli autori del maxi colpo.

