Un incendio ha tenuto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco dalla serata di ieri, all’interno dell’autoparco di una ditta specializzata nella produzione e posa di conglomerati bituminosi lungo la Statale 115 poco dopo l’uscita dal Villaggio Mosè verso Palma di Montechiaro. Il bilancio è pesante: quattro mezzi da lavoro sono stati devastati dal fuoco, per danni economici ingenti che, da quanto si apprende, non sarebbero coperti da polizza assicurativa.

Il rogo è divampato per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme hanno avvolto e distrutto rapidamente un mezzo per la bitumatura del manto stradale, un rullo spalma bitume e due autocarri cassonati parcheggiati nel piazzale.

L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato diverse ore per domare le lingue di fuoco, evitare che l’incendio si estendesse ad altri macchinari vicini e mettere in sicurezza l’intera area aziendale. Una volta spento il rogo, sono iniziati i primi rilievi tecnici per individuare l’esatta origine del focolaio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Un aiuto fondamentale per gli investigatori potrebbe arrivare dalle immagini del sistema di videosorveglianza: al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza che sorvegliano l’azienda.

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