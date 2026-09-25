Prenderà il via lunedì 28 settembre ad Agrigento il progetto nazionale “On The Road”, promosso dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione Ragazzi On The Road APS per diffondere tra le giovani generazioni la cultura della legalità, della responsabilità civica e della sicurezza stradale. La Prefettura di Agrigento ha aderito all’iniziativa attraverso la sottoscrizione del Protocollo territoriale, coinvolgendo le Forze di Polizia, gli Enti locali e numerosi partner istituzionali impegnati nelle attività di prevenzione, controllo del territorio, soccorso e assistenza alla collettività.

Il progetto si caratterizza per un format innovativo, che consente ai giovani partecipanti, di età superiore ai sedici anni, di vivere un’esperienza formativa diretta accanto agli operatori che quotidianamente operano al servizio della comunità. Nel corso di una settimana i ragazzi potranno infatti osservare da vicino le attività svolte dalle Forze dell’Ordine, dalle Polizie Locali, dal sistema di emergenza sanitaria, dal volontariato e dagli altri soggetti impegnati nel settore della sicurezza stradale e della tutela della collettività. L’iniziativa mira a favorire una più consapevole percezione del valore delle regole, del senso civico e del servizio pubblico attraverso modalità di coinvolgimento attivo che consentono ai giovani di confrontarsi concretamente con le realtà operative delle istituzioni.

Particolare significato assumerà la conclusione del percorso con la c.d. “Notte On The Road”, in programma sabato 3 ottobre 2026, durante la quale i giovani partecipanti avranno l’opportunità di affiancare gli operatori impegnati nei servizi di prevenzione e controllo del territorio connessi alla movida cittadina, comprendendo direttamente le attività poste in essere per garantire sicurezza, legalità e ordinata convivenza civile.

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