Un nuovo crollo ha colpito la fragile falesia del costone di Zingarello, ad Agrigento. Il caso ha voluto che nessuno camminasse, o peggio ancora fosse disteso al sole, nel momento del cedimento. Questo tratto di spiaggia non è nuovo ad eventi simili. “Se le Istituzioni continueranno a non fare nulla per difendere le nostre coste – afferma Mareamico -, la natura e l’erosione costiera avanzeranno ancora di più, facendo perdere ulteriori spiagge fruibili e metteranno a rischio di crollo anche diverse case”.

Sul versante saranno effettuati nuovi sopralluoghi e indagini idrogeologiche. “E’ necessario che la prossima Amministrazione comunale di Agrigento si svegli dall’atavico torpore e chieda un intervento deciso ed urgente alla Struttura Commissariale contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana, per studiare la grave situazione agrigentina ed intervenire, prima che sia troppo tardi”, conclude la nota di Mareamico.

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