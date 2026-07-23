Un vasto incendio ha devastato la riserva naturale di Torre Salsa arrivando a ridosso del centro abitato di Siculiana, dove alcune abitazioni sono state minacciate dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito ieri pomeriggio da monte Mele per poi propagarsi rapidamente fino all’area dell’ingresso Pantano della riserva naturale. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore con l’intervento delle squadre antincendio del Corpo forestale e dei vigili del fuoco.

“Il fuoco ha colpito la nostra riserva naturale di Torre Salsa, una ricchezza di biodiversità che purtroppo un’azione criminale ha danneggiato in modo irreversibile – afferma il sindaco di Siculiana Peppe Zambito -. L’incendio ha avuto inizio dall’ingresso Pantano e ha interessato una vasta zona boschiva e un vigneto, mentre la nostra squadra locale di Protezione Civile era impegnata nel supporto al territorio di Santo Stefano Quisquina. Ringrazio il WWF e la Forestale, squadra antincendio, per essere intervenuti rapidamente nel tentativo di fermare le fiamme”.

“Ciò nonostante – continua il primo cittadino di Siculiana -, i danni al nostro patrimonio naturalistico risultano gravissimi. Condanno fermamente azioni che mettono a repentaglio non solo il territorio ma la vita stessa delle persone. Ieri sera abbiamo vissuto momenti di grave tensione, considerando anche l’incendio che ha interessato Monte Mele e che ha lambito il nostro centro abitato. Siamo tutti chiamati ad essere vigili e a denunciare questi comportamenti, per evitare il ripetersi di situazioni di questo tipo”.

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