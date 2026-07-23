La guida di Andrea Guolo lo inserisce tra le mete da scoprire

Non solo tra i migliori beach club della Sicilia. Cala Manbrù continua a collezionare riconoscimenti a livello nazionale, entrando anche nella speciale selezione dei beach club più alternativi e originali d’Italia, firmata dal giornalista Andrea Guolo, autore della Guida ai migliori beach club d’Italia.

Nell’approfondimento pubblicato su Vanity Fair, Guolo racconta una serie di stabilimenti balneari che si distinguono non tanto per il lusso o le dimensioni, quanto per la loro identità, il legame con il territorio e l’esperienza che riescono a offrire ai visitatori. Luoghi immersi nella natura, tra dune, calette, siti archeologici e paesaggi ancora autentici, dove il mare diventa il protagonista di un’esperienza che va oltre la semplice giornata in spiaggia.

Tra queste destinazioni figura anche Cala Manbrù, il beach club di Siculiana Marina che negli ultimi anni è riuscito a trasformarsi in un punto di riferimento per il turismo balneare siciliano grazie a un progetto basato su accoglienza, qualità gastronomica, design e rispetto del paesaggio.

L’inserimento in questa selezione arriva a pochi giorni da un altro importante riconoscimento: nella Guida ai migliori beach club d’Italia 2026, Cala Manbrù è stato infatti premiato con il Cà Maiol Award – Best Beach Restaurant 2026, riconoscimento assegnato al miglior ristorante sul mare della Sicilia, oltre ad aver ottenuto il prestigioso rating dei Tre Ombrelloni.

Per Andrea Guolo, che ha visitato personalmente oltre 300 stabilimenti balneari italiani per realizzare la guida pubblicata da Morellini Editore, i beach club selezionati rappresentano luoghi capaci di offrire atmosfere autentiche e un modo diverso di vivere il mare, dove natura, ospitalità e identità territoriale si fondono in un’unica esperienza.

Per Cala Manbrù si tratta di un’ulteriore conferma del percorso intrapreso: quello di un beach club che, partendo dalla costa di Siculiana Marina, è riuscito a conquistare una dimensione nazionale, diventando una delle realtà più apprezzate del panorama balneare italiano.

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