Nuovi dirigenti penitenziari prenderanno servizio in Sicilia, segnando la fine delle gestioni ad interim e il rafforzamento delle strutture carcerarie.

Entro il 20 novembre, una serie di nuovi dirigenti penitenziari prenderanno servizio presso diversi Istituti Penitenziari siciliani, marcando un passo significativo verso la fine delle gestioni ad interim e il rafforzamento della leadership all’interno delle strutture carcerarie. Tra coloro che assumeranno questi ruoli chiave, spiccano nomi come la dottoressa Anna Puci presso la Casa Circondariale di Agrigento, la dottoressa, Donata Posante, un agrigentina, presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina, la dottoressa Margherita Gennai presso la Casa Circondariale di Trapani, la dottoressa Giulia Bruno presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, la dottoressa Angela Russo presso la Casa di Reclusione di Favignana, il dottor Walter Bressi presso la Casa Circondariale di Gela, la dottoressa Marilena Lo Faro presso la Casa di Reclusione di San Cataldo, e la dottoressa Marilena Scaravilli presso la Casa Circondariale di Sciacca.

Queste nomine sono parte di un più ampio piano che ha visto l’assunzione di 57 nuovi dirigenti penitenziari, un’impegno volto a garantire la presenza di un direttore titolare in ciascun istituto penitenziario. Questa mossa strategica mira a porre definitivamente fine a un periodo caratterizzato da direttori ad interim, che aveva creato incertezza nella catena di comando con conseguenze negative sulla sicurezza all’interno delle strutture.

Il Sottosegretario Andrea Delmastro ha sottolineato l’importanza di questo risultato epocale, dichiarando che il Governo Meloni ha realizzato un traguardo fondamentale. L’obiettivo è garantire che non ci siano più istituti penitenziari senza un direttore titolare, al fine di assicurare sicurezza e legalità e di migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria.

I senatori Sallemi e Russo hanno espresso la loro soddisfazione per le nomine, congratulandosi con i nuovi dirigenti e augurando loro successo nel compiere il loro dovere. Hanno inoltre ringraziato il Sottosegretario Delmastro per la sua costante assicurazione che il governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario in Italia, una promessa mantenuta anche in Sicilia.

Infine, i senatori hanno ribadito il loro impegno a continuare a collaborare con il Sottosegretario Delmastro per ripristinare sicurezza e legalità nelle carceri, assicurando nel contempo le migliori condizioni di lavoro per la Polizia Penitenziaria. Hanno sottolineato che la difesa della Polizia Penitenziaria non riguarda solo la sicurezza degli istituti, ma ha anche un impatto indiretto sul trattamento dei detenuti, promuovendo una visione olistica della sicurezza penitenziaria.

In chiusura, rivolgiamo gli auguri di buon lavoro a tutti i nuovi dirigenti penitenziari che assumeranno i loro incarichi. In particolare, un caloroso “in bocca al lupo” va a Donata Posante, designata per la Casa Circondariale di Piazza Armerina, e ad Anna Puci, destinata alla Casa Circondariale di Agrigento. Che possano affrontare le sfide con determinazione e contribuire al miglioramento della sicurezza e delle condizioni all’interno degli istituti penitenziari siciliani.