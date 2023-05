Incendio devasta furgone: aperta inchiesta

Un incendio ha devastato un furgone Renault Master, di proprietà di un quarantasettenne disoccupato agrigentino. Le fiamme si sono sviluppate, nel corso delle ore notturne, in via Kennedy, nel quartiere di Villaseta. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti della zona. A scongiurare il peggio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del vicino Comando provinciale. Sulla vicenda i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno avviato le indagini. Le cause del rogo, ieri, non sembravano essere chiare. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.