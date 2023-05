La Vanoli scava il solco nel terzo quarto, Agrigento affonda in gara uno

Sconfitta sonora per Agrigento in gara uno. Troppi, tanti, errori con Agrigento che va a complicarsi la vita nei momenti topici della prima sfida playoff. Così la serie prende subito l’inerzia della squadra di casa che si impone con il risultato netto di 83-67. La squadra di casa scava il solco nel terzo quarto imponendosi con il parziale di 20 a 7. L’avvio della gara era stato in equilibrio ed Agrigento aveva dominato il secondo periodo con un parziale di 21-17. Poi il crollo al rientro dalla pausa e l’ultimo quarto giocato in equilibrio. Eppure qualche segnale positivo per Cagnardi è arrivato. Imbró con appena un allenamento e mezzo ha dimostrato di poter incidere. L’empedoclino porta a casa 15 punti e mostra un ottimo potenziale. In doppia cifra anche Costi, Marfo e Grande che peró possono e devono fare molto meglio. All’appello manca Ambrosin, un po’ impreciso un po’ limitato dagli avversari, si ferma a 8 punti. Ora c’è da giocare gara due con l’intenzione di invertire il fattore campo e portarne almeno una a casa, ma attenzione perché anche la Vanoli Cremona ha dimostrato di poter fare ancora meglio.

Vanoli Basket Cremona – Moncada Energy Agrigento 83-67 (22-14, 15-21, 20-7, 26-25)

Vanoli Basket Cremona: Lorenzo Caroti 12 (1/1, 2/4), A.j. Pacher 11 (1/1, 3/4), Andrea Pecchia 11 (5/7, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 11 (4/4, 1/3), Mirza Alibegovic 10 (2/2, 2/7), Paul Eboua 8 (2/3, 0/0), Trevor Lacey 7 (1/1, 1/7), Matteo Piccoli 7 (2/2, 1/3), Davide Denegri 6 (3/4, 0/3), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 31 9 + 22 (A.j. Pacher, Joseph yantchoue Mobio 6) – Assist: 20 (Mirza Alibegovic 5)

Moncada Energy Agrigento: Matteo Imbro 15 (1/3, 2/5), Cosimo Costi 13 (4/7, 1/4), Kevin Marfo 12 (4/6, 1/1), Alessandro Grande 11 (0/3, 3/10), Lorenzo Ambrosin 8 (0/1, 1/6), Albano Chiarastella 2 (1/1, 0/2), Mait Peterson 2 (1/2, 0/0), Matteo Negri 2 (1/2, 0/0), Sadio soumalia Traore 2 (1/1, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 22 8 + 14 (Cosimo Costi 6) – Assist: 14 (Alessandro Grande 4)