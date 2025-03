Era il 6 giugno del 1987 quando Eleonora Giorgi, all’epoca poco più che trentenne, arrivò ad Agrigento, al “Grand Hotel dei Templi”, dove si svolgeva l’Efebo d’Oro, per ritirare l'”Efebo d’argento”. Quell’anno, infatti, l’attrice era stata fra i protagonisti del film per la TV, Lo scialo, tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, per la regia di Franco Rossi, e venne premiata nel contesto del Festival del Cinema che ogni anno si teneva nella città dei templi. Nella foto, l’attrice al Tempio di Giunone durante la sua visita da turista alla Valle dei Templi.

– “La malattia è avanzata, aspetto un miracolo, tutto ciò mi mette in una condizione eccezionale: ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate”. Eleonora Giorgi, appena un mese fa, raccontava così il suo modo di affrontare la malattia, intervenendo al programma I lunatici su Rai Radio 2. L’attrice, 71 anni, si è spenta in una clinica romana dove era ricoverata per la terapia del dolore, a circa un anno e mezzo dalla diagnosi di tumore al pancreas, che aveva rivelato nell’ottobre 2023. A sostenerla, anche nelle ultime ore, l’affetto dei figli Andrea e Paolo, dell’ex marito Massimo Ciavarro, della nuora Clizia Incorvaia e l’amore per il nipotino Gabriele.

Eleonora Giorgi nasce a Roma il 21 ottobre 1953 da una famiglia di origini italo-inglesi (la nonna paterna era londinese) e ungheresi (dal lato materno). L’esordio sul grande schermo avviene prima dei vent’anni, nel 1972, quando compare in Roma di Federico Fellini; poi, l’anno successivo, il debutto come attrice protagonista nel film prodotto da Tonino Cervi, Storia di una monaca di clausura. Sempre lo stesso anno è protagonista insieme a Ornella Muti di Appassionata, diretto da Gianluigi Calderone. Borotalco, film di Carlo Verdone del 1982, è stato uno dei grandi successi dell’artista.

