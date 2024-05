Un incendio ha devastato l’auto, una Lancia Lybra, di proprietà di un disoccupato sessantenne. È accaduto, ieri notte, in via Sacco e Vanzetti a Porto Empedocle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti del Commissariato “Frontiera”. I pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme. I poliziotti hanno invece avviato le indagini per cercare di fare chiarezza. Le cause del rogo, non sono chiare. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori.