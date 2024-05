È stato riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente. E per questo deve scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. I carabinieri della sezione Operativa, a Favara, hanno arrestato un trentenne di nazionalità romena, senza fissa dimora. Data esecuzione a un mandato d’arresto europeo. L’uomo aveva commesso il reato in Romania dal 2019 al 2020. Dopo le formalità di rito, il trentenne è stato portato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la pena.