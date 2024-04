Trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di 200 grammi e di un bastone in legno nascosto in auto. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato in flagranza di reato, un giovane di 20 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo è stato fermato ad un posto di controllo in via Parigi ed è stato sorpreso in auto con un bastone di legno di grandi dimensioni di cui non ha saputo fornire spiegazioni, e addosso, in una tasca del giubbotto, sono stati trovati poco meno di 200 grammi di hashish. La droga e il bastone sono stati sequestrati.