Una bottiglia contenente del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, è stata rinvenuta davanti a un cantiere nel quartiere di Villaseta, alla periferia di Agrigento. A fare la scoperta è stato uno degli operai dell’impresa impegnata nei lavori di manutenzione di un’area nei pressi del centro commerciale.

Il lavoratore ha denunciato l’accaduto e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. A Villaseta, purtroppo, non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Negli ultimi sei mesi sono ben quattro le intimidazioni avvenute con le stesse modalità ai cantieri allestiti in più zone del quartiere.

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