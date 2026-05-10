Un incendio ha danneggiato una parte di un negozio di attrezzi e materiali agricoli e da giardinaggio. E’ successo ieri notte a Raffadali lungo la strada statale 118. L’attività, di proprietà di un commerciante del posto, ha subito danni che sono in corso di quantificazione.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in circa due ore, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri della Stazione di Raffadali hanno avviato le indagini, mentre la procura notiziata dell’accaduto ha aperto un fascicolo.

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