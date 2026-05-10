Approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo agli interventi sul costone di via Manzoni 183/185 e via Toniolo ad Agrigento. Si tratta di un passaggio importante e concreto per affrontare una criticità che da anni interessa questa parte della città e che riguarda direttamente la sicurezza dei residenti, della viabilità e degli edifici sottostanti il versante. L’area interessata dall’intervento è infatti classificata dal Piano per l’assetto idrogeologico con elevati livelli di pericolosità e rischio geomorfologico, con dissesti attivi che rendono non più rinviabile un’azione organica di consolidamento e messa in sicurezza.

L’attenzione su via Toniolo nasce da un’attività di monitoraggio e ascolto del territorio che l’Amministrazione comunale porta avanti ormai da anni. Già nel 2022 erano stati segnalati dissesti ai marciapiedi, alla pavimentazione e alle aree di parcheggio della zona, aggravati dall’azione delle radici degli alberi e dalla mancata manutenzione nel tempo. Negli anni successivi, anche a seguito dei dissesti registrati sul costone e lungo la sede stradale, Il Comune ha avviato un percorso tecnico-amministrativo specifico culminato, nel 2024,con la nomina del Rup (responsabile unico del progetto) e del gruppo di lavoro incaricato di seguire tutte le fasi dell’intervento.

“Come assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici – afferma Gerlando Principato -, ho seguito personalmente l’evoluzione dell’iter, mantenendo costante il confronto con gli uffici tecnici e sollecitando l’avanzamento delle attività necessarie per arrivare alla definizione della progettazione. Il Documento approvato definisce oggi in maniera chiara gli indirizzi tecnici e gli obiettivi dell’intervento, che comprendono il consolidamento del muro di sostegno, la stabilizzazione del versante, la regimentazione delle acque meteoriche, il rifacimento dei tratti stradali ammalorati e la realizzazione di opere di protezione contro eventuali distacchi di materiale roccioso”.

È stata inoltre predisposta una prima stima economica dell’intervento pari a circa 823 mila euro, che costituirà la base per le successive fasi progettuali e per l’individuazione delle necessarie fonti di finanziamento. “L’obiettivo dell’Amministrazione – aggiunge l’assessore Principato – è quello di intervenire in maniera definitiva sulle cause che nel tempo hanno determinato fenomeni di erosione e dissesto, garantendo al tempo stesso maggiori condizioni di sicurezza e una migliore funzionalità della viabilità della zona. Continuiamo a lavorare con responsabilità e concretezza affinché questo percorso possa rapidamente tradursi nella progettazione esecutiva, nel reperimento delle risorse e nella successiva apertura dei cantieri, perché la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio restano priorità assolute”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp