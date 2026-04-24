Un incendio ha danneggiato un’autovettura parcheggiata a pochi metri dalla strada statale 54 a Sciacca. L’allarme è scattato a notte fonda, quando le fiamme hanno aggredito una Bmw, di proprietà di un sessantenne saccense impiegato. A segnalare l’evento al centralino del 112, sono stati alcuni residenti della zona.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato al rogo di danneggiare irreparabilmente sia l’automobile dell’impiegato che altre cose. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile.

La Procura di Sciacca, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp