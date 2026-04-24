I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato Ignazio Sicilia, 50 anni, fratello del boss Giuseppe Sicilia, ritenuto quest’ultimo a capo della famiglia mafiosa di Favara. Ignazio Sicilia deve scontare 9 mesi e 2 giorni di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Dopo le formalità di rito presso la caserma dell’Arma di via Olanda, è stato accompagnato nella propria abitazione per scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Il favarese, all’epoca del fatto nel novembre del 2018, venne arrestato (anche se poi il provvedimento non fu convalidato) per avere appiccato un incendio agli arredi esterni di un ristorante nella centralissima piazza Cavour, a Favara. Ignazio Sicilia è stato coinvolto in passato in operazioni antimafia quali “San Calogero” e “Condor”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp