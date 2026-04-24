Una pensionata ottantaseienne è stata avvicinata da due ragazzi in monopattino, uno dei quali dopo averla strattonata, le ha scippato la borsa. L’anziana, per fortuna, a parte il grosso spavento, non ha riportato traumi. Tutto quanto si è verificato, in pieno giorno, in via Manzoni nel rione del campo sportivo Esseneto ad Agrigento.

La donna è stata sorpresa alle spalle e uno dei balordi con una mossa fulminea le ha “strappato” la borsa dalle mani. All’interno c’erano alcune decine di euro, documenti, telefonino, le chiavi di casa ed altri effetti personali. Quando nella zona sono piombati i carabinieri, l’anziana è stata trovata in stato di choc.

E i militari, dopo avere ascoltato la testimonianza della 86enne, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp