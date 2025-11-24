Aveva da pochi giorni comprato una Lancia Y. Un incendio, scoppiato in piazza Macaluso a Canicattì, ha distrutto l’auto, di proprietà di un quarantenne di Canicattì, attualmente disoccupato e noto alle forze dell’’ordine. A dare l’allarme al 112, nel corso delle ore notturne tra sabato e domenica, sono stati alcuni residenti che affacciandosi dalle finestre hanno notato le fiamme avvolgere la vettura e una colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. I vigili del fuoco e i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di benzina, né bottiglie o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

