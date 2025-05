Al via questa mattina a Favara la 17esima edizione della Festa della Legalità. E, come ogni anno, la città è stata attraversata da un corteo gioioso e colorato per celebrare il valore della legalità e il ricordo delle vittime della criminalità organizzata come Mario Francese, Ninni Cassarà, giudice Antonino Saetta, appuntato Calogero Cicero, il carabiniere Fedele De Francisca e Peppino Impastato.

“Abbiamo inaugurato l’opera artistica ‘La Scaletta della Legalità’ realizzata dal maestro Lillo Todaro in corso Vittorio Veneto e consegnato il V Trofeo ‘G. Tuzzolino/G. Parello’ alla città di Agrigento da parte del Came dei Templi di Favara nelle mani del sindaco di Francesco Miccichè”, ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Tra gli organizzatori, l’Aido e Unitre Empedocle. Il programma proseguirà nei prossimi giorni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp