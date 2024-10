Un incendio ha carbonizzato un’autovettura e un ciclomotore e danneggiato il prospetto di un condominio, in via Tomasi di Lampedusa, nel quartiere del Campo sportivo, ad Agrigento. Il rogo, scoppiato intorno alle 3 della notte, ha creato allarme a causa delle fiamme alte.

A fuoco una Fiat Grande Punto e un ciclomotore Gilera Runner, entrambi i veicoli, di proprietà di un trentaquattrenne commesso, poi le fiamme si sono propagate alla facciata esterna della vicina palazzina. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’Sos al 112.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri del nucleo Radiomobile. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Da una prima perizia le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La Procura di Agrigento, subito notiziata, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’intera vicenda.