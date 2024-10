“Ho urtato un ciclista e forse è finito sotto il viadotto Morandi”. Così il conducente di un furgone, ieri mattina, ha segnalato il presunto incidente stradale al 112. Ma è un vero e proprio mistero sotto il ponte, che collega Agrigento con Villaseta e Porto Empedocle. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, assieme alle unità cinofile di Siracusa e Caltanissetta, e al personale della Protezione civile, non hanno trovato nulla. Si cerca un uomo e una bicicletta.

Ma di fatto, i soccorritori non sono riusciti a trovare nessun veicolo a due ruote, né tanto meno la persona alla guida. I carabinieri ieri hanno effettuato delle verifiche su eventuali denunce di scomparsa o di allontanamento e non risultano, almeno per il momento, segnalazioni. A coordinare le ricerche dell’ipotetica persona scomparsa è la Prefettura di Agrigento. Con il passare delle ore però appare sempre più improbabile che davvero il ciclista sia finito sotto il ponte.