Domani al via Inycon a Menfi

Svelati oggi in conferenza stampa tutti i dettagli

Tanta attesa a Menfi, Città Italiana del vino 2023, per il ritorno della manifestazione dopo cinque anni di pausa. Inycon ritorna con un programma che abbraccia la convegnistica, l’enogastronomia ed i grandi eventi in piazza. Gran finale con Festi Group

Tutto pronto a Menfi che dà il via alla ventiseiesima edizione di Inycon, la storica festa del vino che celebra la cultura vitivinicola e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Da Venerdì 4 a Domenica 6 Ottobre 2024 il centro belicino diventerà il cuore pulsante del vino siciliano, offrendo tre giorni ricchi di eventi, degustazioni e spettacoli: “vino, olio, gastronomia e turismo sono oggi i pilastri sul quale si regge il sistema Menfi e che saranno al centro della prossima edizione di Inycon – precisa il Sindaco Vito Clemente – abbiamo scelto di concentrare l’evento in tutto il centro storico e riportare i grandi spettacoli in piazza”. Tutti i dettagli sono stati svelati nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Casa Planeta alla quale erano presenti il Sindaco di Menfi Vito Clemente e Antonio Di Marca per la Futuris che organizza l’evento insieme al Comune di Menfi: “Siamo veramente entusiasti di aver lavorato all’organizzazione di una delle più importanti manifestazioni del territorio regionale siciliano – annunciano uno dei responsabili della Futuris – per noi è un motivo di grande orgoglio; abbiamo lavorato per restituire alla città di Menfi una manifestazione di alto livello e in grandissimo stile, che si concluderà con uno spettacolo evento che vedrà il grande ritorno della compagnia di Valerio Festi a Inycon”.

Si inizia domani con le attività per le scuole alle 8:30 al Centro Civico, poi alle 11 il seminario con la presentazione del progetto “La Strada dei Sapori. Il ruolo della Cooperazione per lo sviluppo territoriale delle produzioni di qualità” in programma a Casa Planeta. Nel pomeriggio si riparte alle 17 con il laboratorio del gusto con lo chef Alessio Vascellaro di Fooddie che proporrà Il Macco del mare abbinato al “Carboj”, Catarratto, Sicilia DOC, di Tenuta Stoccatello. Spazio al vino con le degustazioni guidate (già tutte sold out!) dal Presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino (Menfi: un terroir, 5 anime) e la critica del vino Monica Coluccia (I vini bianchi: da Menfi verso la Francia).

Dalle 18 l’apertura del villaggio gastronomico con le Cantine De Gregorio, Cantine La Vite, Cantine Settesoli, Cellaro, Domina Miccina, Giovinco, Gurra di Mare, Marchesi di Rampingallo, Planeta, Sancarraro, Serra Ferdinandea, Tenute Cinquanta e Tenuta Stoccatello. Alle 20 spettacolo Kami – Compagnia Joculares in Piazza Vittorio Emanuele III, la giornata si concluderà con lo spettacolo “Mi Siddia” del cabarettista Antonio Pandolfo.