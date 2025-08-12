Momenti di panico, ieri mattina, in via Pietro Nenni, meglio nota come via Porta di Mare, ad Agrigento, per un incendio che ha carbonizzato l’area a valle del belvedere che si affaccia sui binari della ferrovia. Le fiamme, probabilmente di natura dolosa, in poco tempo si sono estese fino a lambire una palazzina.

Numerosi proprietari di auto parcheggiate a ridosso del vicino marciapiede hanno spostato in tempo i mezzi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L’erba secca e l’intera vegetazione sono state divorate dall’incendio.

