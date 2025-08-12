Ha perso il controllo della sua moto, finendo la corsa contro una pizzeria. Una ventenne di Agrigento è stata investita in pieno, riportando dei traumi sparsi sul corpo. Con un’ambulanza del 118, in codice “rosso”, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote, un ventunenne di Canicattì. L’incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo il viale Leonardo Sciascia nel quartiere di Villaggio Mosè. L’impatto della moto contro l’arredo esterno è stato violentissimo. Danni a vasi, piante e altro arredo.

Sul posto per ore hanno lavorato i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti prima si sono sincerati delle condizioni della ragazza ferita e degli altri presenti, poi si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

