Il titolare di un bar è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento perché sorpreso a somministrare alcolici a minorenni, uno dei quali quindicenne. E’ accaduto a Raffadali. Al commerciante è stata anche elevata una sanzione, da mille euro, per aver venduto bevande alcoliche a minori di anni 18. La legge impone, a chiunque vende bevande alcoliche, di richiedere, in caso di dubbio, un documento di identità all’acquirente che ne attesti la maggiore età. Qualcuno lo fa. Altri no. Ieri, proprio per Raffadali, si è anche tenuto un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A convocarlo è stato il prefetto Salvatore Caccamo. Ed è stato deciso un potenziamento dei controlli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp