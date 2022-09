Incendio a comunità e furgone appiccato da un soggetto incappucciato

Le telecamere degli impianti di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo, che con il volto coperto, ha appiccato il fuoco, con l’utilizzo di liquido infiammabile, al portone d’ingresso della comunità terapeutica, e al furgone che serviva per il trasporto delle persone, appartenente alla struttura, nella notte fra lunedì e martedì in via Umberto, a Santa Margherita di Belìce. Dell’inchiesta si stanno occupando i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dalla Procura di Sciacca. E lo stanno facendo dopo aver raccolto la denuncia, a carico di ignoti, fatta dal responsabile della comunità.