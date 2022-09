Con l’auto esce fuori strada, e finisce in mezzo agli alberi

Con l’automobile è finito fuori strada, fermandosi in mezzo ad alcuni alberi, a circa 50 metri dalla carreggiata. Protagonista un uomo, rimasto ferito, per fortuna non gravemente. Secondo la ricostruzione dei fatti, alla guida di una Volkswagen Golf, stava percorrendo la statale 410 per Naro, quando all’improvviso l’auto è schizzata via, uscendo fuori strada.

La macchina oramai senza controllo ha continuato la sua corsa, e come una scheggia impazzita, ha percorso alcune decine di metri, per poi arrestarsi in mezzo agli alberi. I primi ad accorrere sono stati alcuni passanti. Poco più tardi sul luogo del sinistro sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura, per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.