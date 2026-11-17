Al via la messa in sicurezza di ponti e viadotti: firmato l’appalto da 484mila euro Ponti e viadotti, firmato l’appalto da 484mila euro

Nuovi interventi in arrivo per migliorare la sicurezza e la percorribilità della rete viaria dell’agrigentino. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha ufficialmente firmato il contratto d’appalto per la messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo tre importanti arterie di propria competenza. Nello specifico, i cantieri interesseranno le infrastrutture situate lungo la strada provinciale 6 (Licata-Ravanusa), la strada provinciale 7 (Licata-Riesi) e la strada provinciale ex regionale 24 (Agrigento-Cattolica Eraclea).

Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Valente Costruzioni Srl, risultata vincitrice dell’accordo quadro annuale grazie a un ribasso del 31,87%. L’importo contrattuale complessivo ammonta a 484.000 euro (oltre Iva), una cifra che comprende anche 14.200 euro destinati agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il progetto esecutivo è stato redatto dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali dell’ente. Secondo quanto stabilito dal contratto, l’impresa aggiudicataria avrà a disposizione 365 giorni lavorativi continuativi, a partire dalla data di consegna dei lavori, per completare tutte le opere previste. L’intero piano di riqualificazione e consolidamento è reso possibile grazie ai finanziamenti statali stanziati con Decreto Ministeriale dedicato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento delle infrastrutture viarie.

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