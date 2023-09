Nella notte, un incendio improvviso a bordo del traghetto Cossyra ha seminato il panico tra i 150 passeggeri e i 27 membri dell’equipaggio durante la traversata da Lampedusa a Porto Empedocle (Agrigento). La situazione è stata gestita con tempestività e coordinazione dalle autorità marittime.

Il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera ha orchestrato un intervento immediato, richiamando in aiuto una motovedetta Sar di Lampedusa e la nave Diciotti. Queste unità hanno svolto un’importante operazione di trasbordo, mettendo in sicurezza tutti i passeggeri a bordo, tra cui 83 migranti in trasferimento da Lampedusa.

L’incendio, che ha avuto origine nella sala macchine del traghetto Cossyra, è stato efficacemente contenuto grazie all’intervento degli idranti della Diciotti. L’equipaggio e i passeggeri possono ora tirare un sospiro di sollievo, sapendo di essere al sicuro dopo una notte di apprensione in mare.