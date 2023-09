Nel corso di una emozionante lectio magistralis, il Prof. Alberto Ferlenga ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: la “Penna d’Oro.” Questo importante premio è stato conferito in occasione del Centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, un evento che celebra non solo un secolo di eccellenza nel campo dell’architettura e dell’ingegneria, ma anche il contributo eccezionale di Ferlenga a questi settori.

Il Prof. Ferlenga è noto non solo come un rinomato architetto, ma anche come un influente rappresentante del mondo accademico di primissimo livello. Il suo lavoro ha ispirato e guidato generazioni di professionisti nel settore dell’architettura. Tuttavia, ciò che rende ancora più speciale questo premio “Penna d’Oro” è il contributo significativo che ha offerto come redattore di rinomate riviste internazionali di architettura, tra cui Lotus e Casabella. Il suo ruolo di redattore ha permesso di diffondere idee innovative e tendenze nel mondo dell’architettura, influenzando così la direzione dell’intera industria.

La giornata di celebrazione è stata resa ancora più memorabile grazie a un concerto dei Fratelli Francesco e Giovanni Buzzurro, due chitarristi di talento della scena musicale contemporanea. La loro performance ha aggiunto una nota di bellezza e armonia all’evento, creando un’atmosfera indimenticabile per tutti i presenti.

In conclusione, la consegna della “Penna d’Oro” al Prof. Alberto Ferlenga è stata un momento di riconoscimento e celebrazione di una carriera straordinaria e del suo impatto duraturo nel mondo dell’architettura e della cultura. La combinazione di eccellenza accademica, contributi editoriali e intrattenimento musicale ha reso questa giornata un evento unico nel suo genere, da ricordare per molto tempo a venire