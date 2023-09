Attenzione tattica, corsa, nessun calo di tensione. È quello che mister Marco Coppa chiede ai suoi calciatori per la sfida contro Trapani. Domani alle 15:30 all’Esseneto andrà in scena la quinta giornata di serie D girone I. Il Trapani è la squadra che ambisce a vincere il campionato: “La partita inizia 0-0 – dice mister Coppa- non vogliamo passare per vittima di nessuno. Faremo di tutto contro una squadra che sappiamo essere più forte”. Tre vittorie consecutive per i biancazzurri che arrivano alla sfida di domani “con la convinzione di essere sempre più squadra”, ha sottolineato Coppa. “Mi auguro che ci sia tanto equilibrio da parte di tutti, pubblico e addetti ai lavori compresi”.