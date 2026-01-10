E’ doloso l’incendio che ha devastato una stalla, dove era ricoverato il cavallo, in contrada “Pozzillo” a Palma di Montechiaro. La struttura è di proprietà di un trentatreenne palmese. I carabinieri si stano occupando delle indagini.

Tutto è accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì. La scoperta è stata fatta, dal proprietario l’indomani mattina. I militari dell’Arma, subito accorsi, durante il sopralluogo hanno rinvenuto e sequestrato un cannello a gas. La Procura di Agrigento, ha aperto un’inchiesta.

