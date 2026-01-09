Dopo la scomparsa dell’avvocato Salvatore Re, questo inizio di 2026 segna un altro lutto profondo per il foro agrigentino.

Un altro esponente di pregio dell’avvocatura agrigentina ci ha lasciato. È morto, infatti, l’avvocato Salvatore “Totò” Tirinnocchi Penna, figura notissima di valente professionista e di uomo dalle indubbie qualità umane, morali e professionali.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, così come avvenuto appena qualche giorno fa con la dipartita dell’avv. Re, amico oltre che collega, legato a lui da un rapporto di stima e di condivisione professionale.

A ricordarlo è la Camera Penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”, presieduta dall’avv. Ignazio Valenza:

«Apprendiamo con profondo dolore della dipartita dell’avv. Salvatore Tirinnocchi. La Camera Penale di Agrigento lo ricorda come professionista preparato e corretto, persona propensa a curare i rapporti umani e di colleganza. È stato co-fondatore della Camera Penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti gli iscritti e di tutta l’avvocatura penalistica di Agrigento».

Alla famiglia Tirinnocchi Penna il cordoglio del nostro giornale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp