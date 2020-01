Incendiata una fatiscente palazzina, dichiarata inagibile

Appiccato un incendio in una fatiscente palazzina, in uso ad alcuni immigrati. Anche se all’arrivo dei soccorritori non sono stati trovati. Per fortuna non risultano feriti.

E’ successo ieri notte in via Nicone, la scala che collega la via Esseneto con la via Manzoni. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto tutti gli ambienti dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi è stato il turno dei carabinieri della Radiomobile. I pompieri hanno dovuto lavorare incessantemente, per poi concludere l’opera di spegnimento, durata circa due ore.